Italie : Fact-checking de l'histoire du Marocain «à 7 épouses et 8 revenus de citoyenneté»

La semaine dernière, certains titres de la presse italienne et des pages sur les réseaux sociaux ont partagé une information sur un citoyen marocain qui aurait affirmé avoir «7 épouses et percevoir 8 revenus de citoyenneté». L’information, reprise par Affaritaliani a créé un tollé sur les réseaux sociaux, après avoir été partagée par Matteo Salvini, secrétaire fédéral de la Lega.

È ora di punire questi furbetti. pic.twitter.com/pxPAnnCkfl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2022

Aux origines de la rumeur, une histoire «entendue» dans d'un bar de Martina Franca, dans les Pouilles, où l’homme en question, «musulman», aurait confié avoir communiqué un domicile différent pour chacune des épouses afin d'obtenir autant de subventions, en plus de celle qu'il a reçue malgré son travail. L’information a été dévoilée dans l'émission «Ti posso offrire un caffè» diffusée sur Puglia Press TV le 29 septembre 2022.

Cette semaine, des médias italiens ont débunké cette infox. Ainsi, Open rappelle que cette fake news a été publiée précédemment fin août, avec quelques modifications, et a été reprise par des comptes sur les réseaux sociaux. Il note qu’en Italie, selon l'article 556 du Code pénal, la bigamie est interdite et que par conséquent, l'homme ne peut pas être marié à plus d'une femme. «Un citoyen étranger déjà marié à plus d'une femme ne peut enregistrer civilement que le premier des mariages.

«Dans le cas où il se marie au Maroc, la polygamie dans ce pays doit être autorisée par sa première femme et un juge, et il doit démontrer qu'il dispose de ressources économiques suffisantes pour subvenir aux besoins de l'une comme de l'autre. Il est difficile pour les juges marocains d'avoir autorisé l'homme à se marier 7 fois en même temps», souligne-t-on encore, alors que la polygamie en islam limite à 4 épouses.

Facta, qui ajoute d’autres arguments, ainsi que Pagella Politica concluent également que «l'histoire a plusieurs détails qui la rendent invraisemblable et, très probablement, fausse».