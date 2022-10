La Fondation émiratie Kalimat fait don de 1 500 livres pour des écoles au Maroc

La Kalimat Foundation for Children Empowerment (KF), organisation à but non lucratif basée à Sharjah, dans les Émirats Arabes Unis, a annoncé cette semaine avoir fait don de 1 500 livres pour des écoles au Maroc. Ces livres ont été fournis à quatre écoles au Maroc, en collaboration avec le ministère émirati des affaires étrangères et de la coopération internationale, rapporte Publishing Perspectives.

Dans le cas du nouveau don, la Fondation Kalimat a travaillé dans ses deux canaux clés. Ainsi, le programme «Pledge a Library» a fourni 100 livres en langue arabe aux enfants réfugiés et immigrés sous la forme de bibliothèques portables organisées. «The Ara Initiative» a fourni des livres en braille, en gros caractères et en formats audio pour les enfants malvoyants.

La même source précise que deux des écoles, Ahmad Al Sharqawi et l'Imam Malik, ont reçu les collections portables «Pledge a Library» de titres arabes à la fois pour les enfants et pour les jeunes adultes, tandis que l’Association marocaine pour l'insertion a reçu un don de quelque 1 000 livres en formats accessibles. Par ailleurs, la Fondation Orient-Occident a été dotée de deux bibliothèques portables, avec à la fois des livres physiques et 100 titres en formats accessibles, pour soutenir son action d'accompagnement des migrants, réfugiés et jeunes défavorisés vers une formation professionnelle à l'emploi. Les écoles et organisations bénéficiaires ont été choisies par la Fondation Kalimat car elles soutiennent, ensemble, plus de 2 200 enfants réfugiés et/ou malvoyants.

A rappeler que la Kalimat Foundation for Children Empowerment a été créée en 2016 par Cheikha Bodour Al Qasimi, fondatrice du groupe Kalimat, présidente de l'International Publishers Association (IPA) et fille de Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, dirigeant souverain de l'Emirat de Sharjah depuis 1972.