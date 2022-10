Ceuta et Melilla : Le PSOE pour le maintien de l’obligation de visa pour tous les Marocains

Les socialistes du PSOE «veulent une frontière moderne, ordonnée, sûre et du XXIe siècle» entre l’Espagne et le Maroc, a assuré ce mardi Juan Gutiérrez, candidat du parti à la présidence de Ceuta en 2023. Répondant à des questions d’El Faro de Ceuta, dans le cadre d’une interview, l’homme politique s’est dit dans le devoir d’«être prudent», rappelant que «l’Espagne et le Maroc continuent de négocier». «Je veux savoir où s’achèvent les négociations, mais la frontière doit être moderne, sûre, réglementée et du XXIe siècle», a-t-il assuré, laissant entendre que son parti est favorable au maintien de l’obligation de visa pour tous les Marocains.

«La douane (commerciale entre Ceuta et le Maroc, ndlr) sera un jalon historique, une revendication historique des partenaires sociaux et des citoyens. Il va créer des opportunités économiques et des emplois», a-t-il insisté, notant que l’ouverture de cette douane «démontre l’engagement du PSOE envers Ceuta et Melilla».

Il y a quelques jours, Juan Vivas (PP), actuel président de Ceuta, a demandé que l’obligation de visa soit «maintenue pour tous les Marocains qui veulent entrer à la ville espagnole», rappelant que la mesure aurait «réduit de 80% les entrées par la douane et a eu un impact positif» sur Ceuta.

Avant la pandémie de la Covid-19, les Marocains résidant dans les provinces limitrophes de Tétouan et Nador pouvaient entrer à Ceuta et Melilla sans visa, en dérogation au traité de Schengen.