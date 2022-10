Valence : Pressions sur la mairie contre l’ouverture d’une école musulmane

L’avocat de l’association gérante de l’école privée élémentaire hors-contrat Valeurs et Réussites, Me Nabil Boudi, a indiqué que l’organisation a saisi le défenseur des droits, pour discrimination et pour diffamation. Récemment, il a en effet fait état de pressions des services de l’Etat sur le maire de Valence, depuis la parution d’un article sur Charlie Hebdo au sujet de l’école élémentaire Valeurs et Réussite, le 21 juillet dernier. Pour l’avocat, les informations véhiculée sur le communautarisme de l’établissement sont «purement mensongères» et non-vérifiées auprès de l’organisation.

«Monsieur Nicolas Daragon, maire de Valence, avec qui l’association entretenait jusqu’ici d’excellentes relations, a subi des pressions de la part des services de l’Etat après la parution de l’article de Charlie Hebdo», a affirmé Me Boudi, dans un communiqué diffusé ce mardi via son compte Twitter. La même source révèle que les pressions sont allées au-delà. «Madame la préfète de la Drôme a déposé un recours grâcieux invitant le maire de Valence à retirer la délibération du conseil municipal concernant la vente du terrain destiné à la nouvelle école», indique l’avocat, ajoutant qu’avant la parution de l’article, la responsable «n’avait émis aucune objection à l’ouverture de cette nouvelle école et avait même reçu les membres de l’association».

Nabil Boudi considère que cette situation dénote d’un «acharnement» à travers lequel «les services de l’Etat portent une atteinte préoccupante au vivre-ensemble». Il rappelle que l’école élémentaire avait ouvert ses portes en 2012 dans les locaux de la grande mosquée de Valence, «à la demande des habitants, afin de pallier les difficultés rencontrées, dans le cadre scolaire, au sein des établissements du quartier».

«Durant les premières années de fonctionnement, des contrôles inopinés ont été effectués à la demande du rectorat de l’académie de Grenoble et tous se sont révélés favorables à l’époque pour l’école», a insisté l’avocat. «Au vu du succès engrangé par cette école et des résultats honorables obtenus par les enfants qui y sont scolarisés, l’école a souhaité s’agrandir en s’implantant dans de nouveaux locaux, quitter la grande mosquée et passer sous contrat», rappelle-t-il.

Le 27 juin dernier, le conseil municipal de Valence a approuvé la vente d’un terrain à l’association Valeurs et Réussites, pour construire une nouvelle école. A cet effet, «toutes les enquêtes administratives» nécessaires ont connu une issue favorable.