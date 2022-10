Championnats du monde de sauvetage sportif : Sept médailles dont 4 en or pour le Maroc

L’équipe nationale du Maroc de sauvetage a décroché 7 médailles, dont 4 en or, lors des championnats du monde de sauvetage sportif (LWC 2022) tenus du 23 septembre au 3 octobre à Riccione en Italie. La délégation marocaine, composée de 10 athlètes (5 hommes et 5 dames), s’est illustrée lors de cet événement mondial qui a connu la participation de plus de 2 000 sportifs.

Dans une déclaration à la MAP, à son arrivée à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, Omar Akik, membre du bureau de la Fédération royale marocaine de sauvetage (FRMS) et président de la délégation marocaine, a souligné que les sportifs marocains ont signé une belle performance lors de ces championnats du monde qui ont connu la participation des meilleurs athlètes de cette discipline au niveau mondial. «Les éléments nationaux ont réalisé un bon résultat en décrochant sept médailles, dont quatre en or, lors de ces championnats marqués par un niveau de compétition élevé», a-t-il noté. Il a ajouté que les champions marocains ont rivalisé avec les meilleurs athlètes au niveau mondial, en particulier ceux de l'Australie, pays où est née cette discipline sportive.

Le double médaillé d’or en beach sprint et beach flag, Chakir Machmour a indiqué, de son côté, que «décrocher deux médailles aux championnats du monde de sauvetage sportif pour ma première participation est une source de satisfaction», exprimant sa joie d’avoir réussi à honorer le Maroc lors de cet événement sportif de grande ampleur. Il a fait savoir que «ce résultat est le fruit des efforts consentis par tous les intervenants, notamment les entraîneurs et le staff de la Fédération royale marocaine de sauvetage, qui ont mis à notre disposition tous les moyens pour représenter comme il se doit le Maroc».

Ayat Allah El Anouar, qui a remporté le bronze en surf race de 400 m, a, pour sa part, relevé que «les éléments nationaux ont été bien entourés lors des préparatifs pour ces championnats, comme en témoigne les bons résultats réalisés face à des athlètes de haut niveau».

Elle a ainsi souligné le bon niveau de la compétition qui, selon elle, a constitué une occasion pour l’équipe nationale d’acquérir une importante expérience et d’améliorer son niveau en prévision des prochaines échéances, ajoutant que «les résultats obtenus sont mérités au vu des préparatifs» à ces championnats.