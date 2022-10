Situation au Burkina Faso : Le Maroc annonce son soutien aux efforts de la CEDEAO

Le Royaume du Maroc a exprimé, lundi, «sa vive préoccupation à la suite des événements qu’a connus le Burkina Faso ces derniers jours», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Le Maroc a appelé toutes les parties à «faire preuve de retenue, à privilégier l’intérêt national suprême et à œuvrer pour la sécurité et la quiétude du peuple burkinabè».

«Le Maroc, qui est uni au Burkina Faso par des liens forts, soutient les efforts de la CEDEAO en vue d’une transition apaisée dans ce pays africain frère», poursuit le communiqué.

Par ailleurs, et conformément aux hautes instructions royales, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger rappelle avoir «mis en place une cellule de suivi de la situation de la communauté marocaine établie au Burkina Faso, en coordination avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou».