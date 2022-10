Casablanca : 80 000 festivaliers pour la 20e édition de L’Boulevard

La 20e édition de L’Boulevard s’est clôturée hier, dimanche 2 octobre au stade du R.U.C, sur un concert mémorable de Hoba Hoba Spirit. Sur les dix jours que compte le festival, six jours ont été consacrés à la performance live et à la scène, en commençant par la Compétition Tremplin, indiquent les organisateurs dans un communiqué. L’événement a été marqué par la présence de 80 000 festivaliers sur les 6 jours du festival.

Le communiqué rappelle que la Compétition Tremplin, qui a pris place du 23 au 25 septembre, a sacré six groupes toutes catégories confondues (rap/hip hop, rock/metal et fusion et autres musiques actuelles) et une mention spéciale catégorie rap. Les primés de cette 20e édition du Tremplin ont reçu un chèque de 10 000 DH pour les vainqueurs du 2e prix, et de 15 000 DH pour les lauréats du premier prix. Ils gagnent également l’enregistrement de deux morceaux au Studio Hiba, partenaire de L’Boulevard.

Si la soirée du 30 septembre, qui était destinée à être une célébration du rap marocain, «laisse un goût amer dans la bouche du public de L’Boulevard et de ses artistes, indique la même source, les deux derniers jours du festival se sont déroulés dans les meilleures conditions. D'ailleurs, les organisateurs affirment que «L’Boulevard ne minimise en aucun cas la gravité des violences perpétrées lors de la soirée du vendredi 30 septembre et présente, encore une fois, toutes ses excuses aux personnes qui en ont souffert», et promettent «une réflexion profonde sur les raisons qui ont mené aux événements de vendredi, et sur la meilleure manière d’appréhender l’avenir de L’Boulevard».

La même source rappelle, par ailleurs, que Betweenatna ont offert, le 1er octobre, un show tout en énergie et bonne humeur alors que les Togolais Arka’n Asrafokor ont prouvé que le Metal pouvait avoir des racines bien ancrées en Afrique et enfin, les Polonais Vader ont réuni des metalheads venus de tout le Maroc. Dimanche 2 octobre, c’est une ambiance familiale et bon enfant qui a réuni petits et grands avec des activités parallèles présentées dans l’espace souk associatif (cirque, danse, rencontres culturelles, visites pédagogiques, stands) ainsi que les concerts magiques de Jubantouja, l’Entourloop, Alborosie & Shengen Clan et Hoba Hoba Spirit. «C’est sur une note positive, d’espoir et de musique, que s’achève cette 20e édition de L’Boulevard», concluent les organisateurs.