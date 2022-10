Certificats halal : Le Maroc et l’Arabie saoudite signent deux nouvelles conventions

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a reçu ce lundi à Rabat, son homologue saoudien Majid Ben Abdullah Al Qasabi, qui était accompagné d’une importante délégation composée des représentants de 14 départements ministériels et de 62 opérateurs privés. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la consolidation et du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et l'Arabie saoudite et vise, précisément, à examiner les moyens à même de faciliter et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays, et de renforcer la coopération dans divers domaines industriels, indique le ministère dans un communiqué.

Les deux ministres ont passé en revue les perspectives de partenariat tant au niveau des échanges commerciaux que dans les secteurs industriels qui offrent de grandes possibilités de complémentarité. A l’occasion de cette rencontre, il a été procédé à la signature de deux conventions de partenariat. La première porte sur un programme de coopération technique entre l'Institut marocain de normalisation et l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité. Ce programme vise le développement des échanges d’expertise et d’information dans de le domaine de la normalisation ainsi que le renforcement de la coordination entre les organismes gouvernementaux dans ce domaine.

La deuxième convention porte sur le développement de la coopération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats halal et des produits locaux, entre le Maroc, représenté par l'Institut marocain de normalisation, et l'Arabie saoudite, représentée par la Saudi Food and Drug (SFDA). La convention vise également le développement des échanges d'expériences et de connaissances dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'analyse en laboratoire de produits halal, précise la même source.

Ce lundi, le ministre saoudien a été également reçu par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Arabie saoudite dans le domaine agricole.