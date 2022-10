«Oujda et Guercif sont algériennes», affirme le chef du FLN en Algérie

Dans la suite de la guerre des mots entre le Maroc et l’Algérie, le secrétaire général du plus grand parti politique algérien a déclaré qu’Oujda et Guercif seraient des villes algériennes. Avec beaucoup de certitude, il avance que le découpage frontalier réalisé par la France aurait été en faveur du Maroc, contre l’engagement de Moulay Abderrahmane dans la guerre à l’Emir Abdelkader d’Algérie.

Dahmani Youssef (Traduction Ghita Zine) Par