Double réélection du Maroc à l'Union internationale des télécommunications

Le Maroc a été réélu, lundi, pour un nouveau mandat (2023-2026), par une majorité de 138 voix en tant que l’un des 48 membres du Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Une élection qui s'est déroulée lors de la 22e Conférence des plénipotentiaires de l’UIT, qui se tient actuellement à Bucarest, en Roumanie du 26 septembre au 14 octobre 2022, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Le Maroc a également été réélu membre du Comité de règlement des radiocommunications (RRB) de l’UIT, en la personne de Hassan Talib, ingénieur en télécommunications et chef de la Division du contrôle technique à l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), arrivé en tête par 131 voix, ajoute la même source, rappelant que le Royaume siège au sein de ce comité, de façon continue, depuis 1998.

Cette double élection est une reconnaissance probante par la communauté des technologies de l’information et de la communication (TIC) du rôle actif du Maroc et de sa contribution connue et reconnue dans l’élaboration des politiques et des grandes orientations de la stratégie de l’Union dans le domaine des télécommunications et du numérique, souligne le communiqué. Il s’agit également d’un véritable couronnement des efforts menés par le Maroc pour faire des TIC un outil de développement socio-économique à travers une politique basée sur la libéralisation, l’ouverture, la généralisation et l’équité dans l’accès des pays en développement aux TIC, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, conclut la même source.