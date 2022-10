Sahara : Le Polisario tente de renouer avec les partis mauritaniens

A l’approche de la date du renouvellement du mandat de la MINURSO et dans un contexte de renforcement des relations maroco-mauritaniennes, le Polisario tente un autre moyen pour parasiter l’axe Rabat-Nouakchott. En effet, une délégation du mouvement séparatiste s’est rendue, la semaine dernière en Mauritanie, pour rencontrer des partis mauritaniens.

Selon la presse du mouvement, la délégation a été notamment reçue par le président de l'Union des forces du progrès (UFP), Mohamed Ould Mouloud. Les deux parties ont abordé «les derniers développements de la question sahraouie et les moyens de promouvoir les relations de l'UFP avec le Front Polisario», ajoute-t-on.

La délégation du Polisario a aussi été reçue par les vice-présidents du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Lahbib Ould Hamdit, Yahia Ould Boubekeur. Une rencontre qui a «porté sur les relations bilatérales unissant le parti politique mauritanien au Front Polisario, et nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun». Samedi, ses membres se sont réunis avec les dirigeants du parti au pouvoir El Insaf.

Les émissaires du Polisario sont conduits par Mansour Omar, «ministre de l’Intérieur» du Front et membre de son secrétariat général. Elle est composée aussi de Hamma Malou, «commandant de la deuxième région militaire» ainsi que Salek Bih, «ministre conseiller». La même délégation a été déjà reçue, jeudi, par le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, pour lui transmettre une lettre de Brahim Ghali notamment sur les «développements de la question sahraouie notamment au niveau de l'ONU».

A rappeler que Rabat et Nouakchott ont signé, la semaine dernière, un premier programme exécutif dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture pour les années 2023 et 2024.