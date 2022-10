Jazz au Chellah : Dock in Absolute et Ernesto Montenegro Quintet étalent leurs talents

Le trio belgo-luxembourgeois Dock In Absolute et le groupe Ernesto Montenegro Quintet se sont succédé avec brio, samedi soir, lors de la troisième soirée du Festival Jazz au Chellah, gratifiant le public d'un florilège de compositions instrumentales hautes en couleur. A l'instar des deux premières soirées du festival, le spectacle de samedi soir a été un franc succès.

Le trio belgo-luxembourgeois, qui partage une passion du jazz, a opéré un retour éclatant sur le site historique du Chellah où il s'était déjà produit en 2017. Cette fois, le trio a combiné différents styles de jazz progressif, de classique et de rock. Dock In Absolute a également gratifié le public d'un morceau inédit, intitulé Rolling, dont la sortie est prévue en 2023. Le groupe a ensuite été rejoint sur scène par le saxophoniste et compositeur Axel Camil Hachadi sous l’acclamation du public.

La deuxième partie de soirée a été tout aussi magistrale, grâce à une prestation mémorable du groupe Ernesto Montenegro Quintet. Cette formation hispano-danois-hollandaise a continué la soirée en beauté avec les mélodies rythmées de Hind Ennaira, jeune adepte de la musique gnaouie d'Essaouira qui a emporté le public avec son guembri, sa voix et sa présence sur scène.

Lancé en 1996, le Jazz au Chellah est une initiative de l'Union européenne au Maroc, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya Rabat-Salé-Kénitra. La 25e édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour les autochtones et les touristes s’inscrit également dans le cadre de la célébration de Rabat capitale africaine de la culture.

Dimanche, le festival se clôturera sur les sonorités jazz flamenco du Nono Garica trio et celles du trio de Zakaria Dorhmi qui fera voyager le public avec son violoncelle. La soirée se terminera en apothéose avec le pianiste Stéphane Tsapis qui nous emmènera sur son Tsapis volant faire un véritable tour de la Méditerranée avec des voix féminines aussi diverses qu’unies, accompagnées du ney et du violon d’Adil Charfi.