Putsch militaire au Burkina Faso : Une cellule de suivi mise en place par l’ambassade du Maroc

Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a annoncé, ce dimanche, la mise en place d’une cellule de suivi à l’ambassade du Maroc au Burkina Faso. Le pays a connu, vendredi, un coup d'État, le deuxième en seulement huit mois.

«Suite aux développements sur le terrain au Burkina Faso actuellement, et en référence à la communication émise par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Ouagadougou le samedi 1er octobre 2022, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger porte à la connaissance de tous les citoyens marocains sur place, qu'une cellule de suivi a été créée», indique le ministère dans son communiqué. Ce dernier explique que l’objectif étant d’«assurer la sûreté et la sécurité de la communauté marocaine résidant au Burkina Faso».

Ainsi, des numéros de téléphone ont été mis à la disposition des Marocains résidant dans ce pays africains afin de répondre à toutes leurs questions, poursuit la même source. Le ministère appelle, dans ce sens, les citoyens marocains à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance, à rester chez eux, se conformer aux instructions émises par l'ambassade, communiquer avec via le numéro d'urgence ainsi et à suivre les mesures de précaution exigées par les autorités burkinabaises.

Hier, dans un premier communiqué, l’ambassade du Maroc à Ouagadougou a rassuré sur la situation des membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays, en affirmant suivre «avec attention la situation au Burkina Faso et les événements qui s'y déroulent depuis vendredi». La représentation diplomatique a également appelé «les compatriotes à rester à leurs domiciles et à observer toute la vigilance».