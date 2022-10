Mohamed Joudar succède à Mohamed Sajid à la tête de l’UC

Mohamed Joudar a été élu, samedi à Casablanca, nouveau Secrétaire général de l'Union constitutionnelle (UC), poste auquel avaient candidaté quatre membres du parti pour succéder au SG sortant, Mohamed Sajid.

M. Joudar a été élu à l'unanimité suite au retrait des trois autres candidats en lice (Lahcen Abyaba, Chaoui Belassal et Mohamed Bensaidi) et ce, lors du 6e Congrès de l'UC tenu sous le signe "L'UC: Renouvellement et continuité".

Par ailleurs, Lahcen Abyaba a été élu vice-Secrétaire général de l'UC, alors que Chaoui Belassal a été reconduit en tant que président du Conseil national du parti.