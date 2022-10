Pêche : Le Maroc et la Mauritanie signent un programme exécutif 2023-2024

Nouakchott a accueilli, les 29 et 30 septembre, la première session de la Commission mixte maroco-mauritanienne dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture, sous la présidence de Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et de Mohamed Abidine Mayif, ministre des Pêches et de l’Economie maritime de la Mauritanie.

A cette occasion, les deux gouvernements ont procédé à la signature du premier programme exécutif dans le domaine de la pêche maritime et de l’aquaculture pour les années 2023 et 2024 entre les deux pays, indiquent-ils dans un communiqué.

Le programme exécutif signé vise à renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères et amis à travers la formulation et la mise en œuvre des programmes et projets de coopération dans les domaines de la formation maritime, de la recherche scientifique et technique, de l’aquaculture, de l’aménagement des pêcheries, des industries de transformation et de valorisation des produits de la pêche, de la lutte contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée, ndlr), la sauvetage maritime et la lutte contre la pollution ainsi que le renforcement du cadre de partenariat entre les professionnels, notamment dans le secteur privé, à travers l’échange des expériences et des bonnes pratiques en la matière.

Les travaux de cette commission mixte maroco-mauritanienne interviennent une semaine après la visite effectuée par le ministre mauritanien de la Pêche à Alger, marquée par la conclusion, le 22 septembre, d’un protocole d'accord portant essentiellement sur l’octroi de quotas de pêche aux chalutiers algériens dans les eaux territoriales mauritaniennes.

Pour rappel à l’occasion de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, tenue le 11 mars à Rabat, présidée par les deux chefs de gouvernements, Mohamed Ould Bilal Messoud et Aziz Akhannouch, les deux pays ont signé une convention dans le domaine de la pêche maritime et l'aquaculture.