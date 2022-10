Le Maroc présentera sa candidature pour l'organisation de la CAN-2025 de football

Le Maroc compte présenter sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, initialement prévue en Guinée, apprend-on, samedi, auprès d'une source proche de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L'organisation de cette grande compétition footballistique continentale avait été retirée à la Guinée, vendredi, par la Confédération Africaine de Football (CAF), qui avait estimé qu'"en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts" pour que le pays puisse accueillir la CAN en 2025.

L'annonce avait été faite par Patrice Motsepe, président de la CAF, à l'issue de rencontres à Conakry avec les autorités sportives guinéennes et avec le président de la Transition, Mamadi Doumbouya. Patrice Motsepe avait indiqué, lors d'une conférence de presse, que la CAF allait rouvrir l'appel à candidatures pour l'accueil de la compétition continentale en 2025.