La 22e édition du Rallye du Maroc du 1er au 6 octobre

La 22e édition du Rallye du Maroc regroupant les catégories (auto, camion, moto...) sur des parcours différents, se tiendra du 1er au 6 octobre courant, avec la participation de pas moins de 342 concurrents des quatre coins du monde. Organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette édition du Rallye du Maroc prendra le départ ce samedi, d'Agadir à destination des provinces du Sud du Royaume, ont annoncé les organisateurs de cet évènement lors d'un point de presse tenu vendredi à Agadir.

Le Rallye battra cette année un nouveau record en termes de participants (342), représentant 36 nationalités et 235 véhicules, soit une hausse de 25% par rapport à l'édition précédente, ce qui reflète, selon les organisateurs, l'attachement de la communauté des rallyes tout-terrain (Cross-Country) à cet important événement sportif national. Dans ce cadre, les compétiteurs vont parcourir une distance de plus de 2 316 Km au départ d'Agadir pour rallier Tan Tan, puis Laâyoune, avant de retourner à Tan Tan et de boucler la boucle de cette 22e édition à Agadir.

Concernant la présence marocaine à ce Rallye, elle sera marquée par la participation d'Africa Rallye Team qui comprend le tenant du titre en Rally 3 Enduro Cup Afriquia, Amine Echiguer, accompagné de Hamza El Ouahal et Moad Sahli.

Pour ce qui est des SSV (véhicules utilitaires tout-terrain), Souad Mouktadiri sera la seule femme pilote à prendre part à cette manifestation sportive. D'autres champions vont concourir dans cette catégorie comme Ali Oukerbouch qui a réalisé le meilleur classement pour un Marocain lors de la dernière édition du Rallye Dakar.