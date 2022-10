Casablanca : Une soirée du Festival L’Boulevard suspendue à cause d’émeutes

La soirée s’annonçait exceptionnelle avec les concerts de grands noms du rap marocain, vendredi, dans le cadre de la 20e édition du Festival L'Boulevard avant que les organisateurs ne décident de la suspendre. Et pour cause, le chaos régnant et les émeutes ayant éclaté parmi les spectateurs casablancais venus assister aux concerts de leurs stars de Rap et Hip Hop.

Des milliers de fans, majoritairement des adolescents, ont fait le déplacement du stade du R.U.C. à Casablanca. Une grande foule de personnes qui se sont rassemblées à l'intérieur d'un espace fermé, avec unafflux de jeunes ayant sauté les barrières, provoquant le chaos et des évanouissements parmi les fans. Des agressions et des harcèlements de filles ont également été signalés. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont fait état de violences ayant éclaté entre fans, certains armés de bâtons et d'objets contondants.

Kiban liya hadi ghatkoun akher édition d lboulevard li fiha dkhla fabor. pic.twitter.com/Dnmm3DAMcE — MAKAVELI (@saaafe_mkvl) September 30, 2022

Des sources ont expliqué que les organisateurs ont été surpris par la grande affluence qui a dépassé les prévisions. Malgré la présence d'hommes de sécurité privés, ces derniers n'ont pas été en mesure de contrôler la foule, ce qui a conduit à la suspension du programme musical pour la nuit. Plusieurs fans déplorent la faible présence des forces de l'ordre.

À un moment il faudra parler de cette poignée d’agents de sécurité dans ce vieux stade. Il faudra parler de cette seule ambulance à l’intérieur du stade (une seule !). De l’impossibilité d’évacuer ou sortir dans l’urgence — 9o9o (@Yacine_k) October 1, 2022

De leur part, les organisateurs ont expliqué, dans un communiqué publié ce samedi, que «L’Boulevard a connu une affluence sans précédent», ajoutant que «le public (...) a été bien plus nombreux que ce que peut accueillir le stade du R.U.C.». La même source reconnaît un «débordement», ajoutant qu’«à l’intérieur du stade, des mouvements de foule, causés par une partie du public, ont entraîné des dégâts».

Cependant, «la programmation prévue dans l’espace souk sera maintenue, dans une version allégée : les DJ sets seront suspendus, et les activités parallèles (stands, cirque, danse, etc.) prendront place de 17h à 19h», alors que «les concerts prévus sur la grande scène du festival seront également maintenus» et l’ouverture des portes repoussée jusqu’à 17h au lieu de 16h.

«L’équipe de L’Boulevard présente ses excuses et condamne les actes de vandalisme, qui n’honorent ni l’esprit du festival, ni celui de son public et de ses artistes», insiste le communiqué.