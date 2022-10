Maroc : Fortes averses orageuses et rafales de vent ce weekend

De fortes averses orageuses avec rafales de vent sous orages et de fortes rafales de vent sont prévues samedi et dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, de fortes averses orageuses avec des rafales de vent sous orages (20 à 30 mm) concerneront, samedi de 17h à 23h, les provinces de Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Al Haouz, Errachidia, Midelt, Béni Mellal et Azilal, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont, quant à elles, attendues dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tétouan, Tinghir, Midelt, Azilal, Errachidia, Zagora et Figuig du samedi à 16h au dimanche à 14h, a ajouté la même source.

Le même phénomène est également prévu à Figuig, Jerada, Midelt, Oujda-Angad, Taourirt et Boulemane, le dimanche de 14h à 23h, a conclu le bulletin d'alerte de vigilance orange.