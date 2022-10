Italie : Attaques racistes contre la journaliste maroco-italienne Karima Moual

La journaliste maroco-italienne Karima Moual est revenue, cette semaine, sur les messages, les insultes racistes et les menaces de morts qu’elle reçoit sur les réseaux sociaux. Auprès d’ Arrêt sur images, l’éditorialiste à La Stampa et La Repubblica, figure des émissions politiques de talk-show sur Mediaset et spécialiste des questions de migration, de droits humains et d’islam a confirmé avoir été confrontée à ce type de messages cette dernière année.

«Quand j’ai dit que le thème de l’immigration est politisé et quand j’ai dit que mon image est plus visible dans les plateaux de la télévision italienne, notamment Mediaset où j’ai confronté des politiciens d’extrême droite ou des journalistes qui ont des idées ou des analyses différentes de celles que je propose», a-t-elle précisé. «C’est alors que j’ai découvert moi-même qu’il y a un public xénophobe, raciste et ça été un choc pour moi», a poursuivi Karima Moual.

La journaliste maroco-italienne a estimé qu’«on peut avoir des idées différentes mais on ne peut pas arriver à menacer, à insulter des journalistes parce qu’ils sont d’origine marocaine». «Le public italien n’est pas habitué à avoir sur la scène publique, politique, des profils de personnalités qui ont derrière eux un background migratoire», a-t-elle ajouté.

Être éditorialiste, italo-marocaine et sur les plateaux de télé, c'est l'assurance de recevoir des tombereaux de messages racistes dans l'Italie qui a porté Meloni au pouvoir, a constaté @karimamoual. Notre émission avec @MichelaMarzano et @FrMaselli : https://t.co/Yb593ekcbn pic.twitter.com/VM07fnIjmE — Arrêt sur images (@arretsurimages) October 1, 2022

A rappeler que l’ONG internationale Reporters sans frontières (RSF) a récemment appelé la classe politique italienne à réagir. Le 7 septembre dernier, RSF a en effet déploré «l’absence de réaction des leaders politiques» face aux menaces reçues par la journaliste maroco-italienne.