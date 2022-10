Football : L’organisation de la CAN 2025 retiré à la Guinée

La Confédération africaine de football (CAF) a notifié, vendredi, les autorités guinéennes de l’incapacité de leur pays à organiser la 35e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2025). Selon RFI, le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a abordé, avec le colonel Mamadi Doumbouya, ce retrait à Conakry.

Bien que Mamadi Doumbouya ait érigé la CAN 2025 en «priorité nationale», le nouveau régime guinéen ne pouvait rattraper le retard accumulé depuis huit ans. «Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s'y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l'appel à candidature pour la CAN 2025», a indiqué Patrice Motsepe lors d'une conférence de presse.

La même source rappelle que la Guinée s’est vue attribuer l’organisation de la CAN 2023 en septembre 2014, sans appel à candidature. Alors que le nombre d’équipes participantes au tournoi est passé de 16 à 24 pays, le Cameroun avait cédé la CAN 2019 à l’Egypte, pour se préparer à la CAN 2021, alors que la Côte d’Ivoire avait récupéré celle de 2023 et la Guinée celle de 2025. Le pays, qui manque d’infrastructures sportives, avait six stades à bâtir, en plus des diverses infrastructures connexes à construire en trois ans.

Si un appel à candidature doit encore être lancé par la CAF pour la CAN 2025, le Maroc est en bonne posture pour organiser la messe footballistique continentale. Mais il aura en face de lui d’autres prétendants de taille, à l’instar de l'Afrique du Sud et l'Algérie.