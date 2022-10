Cancers du sein et du col de l'utérus : La Campagne de sensibilisation et de dépistage lancée

Affiche de la Campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. / DR

Le ministère de la Santé et de la protection sociale lance, du 1er au 31 octobre, la Campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, sous le signe «La détection précoce est une prévention et pour votre santé, une protection». Programmée à l’occasion d'Octobre Rose, cette campagne vise à renforcer la sensibilisation de la population sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce, en particulier les femmes âgées de 40 à 69 ans concernant le cancer du sein et les femmes de 30 à 49 ans pour le cancer du col d'utérus, indique le ministère dans un communiqué. La campagne est une opportunité pour mettre en exergue les efforts déployés par le ministère dans la baisse de la morbidité et de la mortalité dues au cancer.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et de contrôle du cancer, note le communiqué, un programme structuré de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus a été mis en place pour renforcer l’offre de soins en matière de dépistage, de diagnostic et de prise en charge de ces deux cancers. Ainsi, la détection précoce est intégrée dans les soins de santé primaires et renforcée par la construction et l’équipement de 43 centres de référence de la santé reproductive, de 11 centres régionaux d'oncologie et de 2 pôles d’excellence d’oncologie gynéco-mammaire, ainsi que par l'acquisition de 22 unités mobiles de mammographie destinées à assurer l’accès des femmes des zones éloignées.

Par ailleurs, un ensemble de mesures organisationnelles sont mises en place pour faciliter l'accès des femmes aux services de dépistage, de diagnostic précoce et de traitement dans les meilleures conditions, ainsi que pour le renforcement et la mobilisation des partenaires, des départements ministériels externes et des ONG.

Le ministère rappelle que les cancers du sein et du col de l'utérus sont les premiers cancers enregistrés chez la femme au Maroc, représentant respectivement 38,1% et 8,1%, selon les données du registre des cancers.