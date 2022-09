Le PJD encaisse un nouveau revers aux élections partielles

Des élections partielles se sont déroulées, hier, à Casablanca, Guercif, Driouech et Safi. Les résultats officiels communiqués, ce vendredi, par les représentants du ministère de l’Intérieur ont donné la victoire aux mandataires des listes du Mouvement populaire et l’Istiqlal pour la circonscription d’Aïn Chock à Casablanca.

A Safi, le PAM est arrivé largement premier. Le Tracteur a réalisé le même exploit à Guercif alors que l’autre siège est tombé dans l’escarcelle de l’USFP. A Driouech, les deux sièges en jeu sont revenus au Parti de la Rose et au Mouvement populaire.

Principal enseignement de ces scrutins : la débâcle, une fois de plus, du PJD. Les candidats de la formation islamiste qui nourissaient des espoirs à Aïn Chock et Guercif ont échoué dans la course à la députation. Un autre revers pour le secrétaire général, Abdelilah Benkirane, qui s’ajoute à ceux déjà encaissés, le 21 juillet, à Al Hoceima et Meknès.

Le PJD n’a pas encore commenté cette nouvelle défaite. Pour rappel, lors des précédentes élections partielles, de juillet, Abdelilah Benkirane, avait attribué l’échec de son parti «aux manipulations des agents de l’Administration territoriale du processus électoral». Des accusations que le ministère de l’Intérieur a qualifiées d’ «allégations malveillantes et inacceptables», dans un communiqué cinglant.