La Marocaine Ihssane Benalluch élue «Meilleure influenceuse» dans le monde arabe

La YouTubeuse marocaine Ihssane Benalluch a remporté, jeudi, le Prix de la communication gouvernementale de Sharjah dans la catégorie «Meilleur influenceur des réseaux sociaux dans le monde arabe». Ce couronnement bien mérité a été reçu par Benalluch à l'issue de la 11e édition du Forum international de la communication gouvernementale (IGCF), pour la qualité du contenu des vidéos qu'elle publie sur les différentes plateformes des réseaux sociaux.

Ambassadrice de bonne volonté de l'Union européenne, l’influenceuse marocaine a collaboré avec différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme elle a mis en place un certain nombre d'initiatives visant à jeter la lumière sur les problèmes sociétaux, environnementaux et des réfugiés et a été derrière le lancement de l'initiative «Netaawno» (on s’entraide) avec une équipe marocaine pour trouver diverses opportunités pour les jeunes.

La 9e édition du prix de la communication gouvernementale de Sharjah, initié par le Centre international pour la communication gouvernementale de Sharjah (IGCC), comprend plusieurs catégories, dont la meilleure recherche scientifique appliquée en communication gouvernementale, la meilleure personne influente via les réseaux sociaux dans le monde arabe et la meilleure communication gouvernementale ciblant les jeunes dans le monde arabe.

Il s’agit également du meilleur programme influant sur la responsabilité sociale au niveau mondial, la meilleure image dans la communication gouvernementale, la meilleure innovation dans la communication gouvernementale et le meilleur contenu médiatique et dramatique.