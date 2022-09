Conseil national de la presse : Le FMJJ réitère son appel à une révision de la loi 90.13

Le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) a renouvelé, ce vendredi, sa demande d’une révision «complète et urgente» de la loi 90.13 portant création du Conseil national de la presse (CNP). Dans un communiqué, le FMJJ évoque les «nombreux problèmes juridiques et réglementaires qu'elle pose», au lendemain de l'approbation en Conseil de gouvernement, tenu le jeudi 29 septembre, d'un projet de décret-loi prorogeant de six mois le mandat des membres du CNP.

«Le Forum marocain des jeunes journalistes souligne que le recours du gouvernement à cette mesure exceptionnelle et légale ne doit pas constituer un exutoire pour porter atteinte à l'autorégulation de la profession de journaliste, comme l’énonce l’article 28 de la Constitution marocaine», insiste l’association professionnelle, en affirmant refuser de «faire de ce projet de décret-loi une porte d'entrée qui remet le sort du CNP entre les mains du gouvernement». «Le FMJJ considère qu'il aurait été judicieux de remplacer l'action gouvernementale par l'extension du mandat du Conseil national de la presse, si un débat public précoce et sérieux avait été ouvert dans le but de rapprocher les points de vue des différents acteurs pour donner lieu à une révision complète de la loi réglementant le Conseil national de la presse», explique le communiqué.

Dans ce sens, le FMJJ «invite le gouvernement à organiser des réunions consultatives avec les organes de presse, afin d'examiner leurs points de vue et de présenter leurs propositions et mémorandums concernant l'autorégulation de la profession de journaliste». Une démarche qui doit «permettre à l'exécutif d’accélérer la préparation d'un nouveau projet de loi pour le Conseil national de la presse et de le présenter aux deux Chambres du Parlement avant la fin de la période de prorogation du mandat du CNP». «Le Forum marocain des jeunes journalistes annonce qu'il ne ménagera aucun effort pour contribuer à ce débat public par tous les moyens disponibles, et présenter toutes ses recommandations et propositions visant à améliorer les lois et pratiques de l'autorégulation de la profession de journaliste», conclut le communiqué.