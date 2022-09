Belgique : Arrestation de l’imam Hassan Iquioussen, recherché par la France

L’imam marocain Hassan Iquioussen a été arrêté en Belgique, ce vendredi 30 septembre, des semaines après que la France a émis un mandat d’arrêt européen à son encontre. Le ministre belge de la Justice a confirmé à l’AFP l’interpellation, révélée plus tôt par le quotidien De Morgen. L’homme était visé par un arrêté d’expulsion décidé par le ministère français de l’Intérieur, à cause de propos misogynes et antisémites tenus en 2003, lors de certaines de ses conférences. La semaine dernière, des informations obtenues par RMC / BFM TV questionnaient l’avancement des investigations du côté belge.

Au lendemain de la validation de l’arrêté d’expulsion par le Conseil d’Etat français, le 30 août dernier, la police a indiqué que Hassan Iquioussen aurait quitté le territoire national, probablement pour se rendre en Belgique. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin lui a reproché de s’être soustrait à une mesure d’expulsion définitive, mais plusieurs éléments selon l’entourage de l’imam suggèrent que ce dernier serait parti de France avant l’avis du Conseil d’Etat.

Pour l’avocate du concerné, son client aurait simplement exécuté de lui-même l’Ordre de quitter le territoire français (OQTF), comme le permet la loi.