Maroc : 86% des jeunes marocains insatisfaits des partis politiques

L’Institut Prometheus pour la démocratie et les droits humains a dévoilé, jeudi, les grandes lignes de son étude terrain sur la sécurité humaine pour les jeunes marocains. Il y révèle que les jeunes marocains, d’une part, ne sont pas satisfaits de leur situation financière et familiale et, d’autre part, sont préoccupés par leur avenir et obsédés par l’autonomie de leur famille.

Selon l’étude, qui a concerné 1 239 jeunes de 18 à 34 ans, l’insécurité et la vulnérabilité économique sont concomitantes et ont un impact significatif sur l’autonomie des jeunes, car la peur des jeunes augmente avec une faible stabilité professionnelle, l’autonomie financière et la situation précaire de la famille. L’étude ajoute que le niveau d’intégration économique des jeunes est essentiel pour stabiliser leur parcours de vie. Ainsi, entre 6 et 10% des participants à l’étude ont exprimé leur insatisfaction face à leur situation financière et familiale actuelle.

Par ailleurs, l’étude a conclu que les convictions de la jeunesse marocaine n'ont pas changé concernant la performance des partis politiques. Ainsi, environ 86 % de ce groupe d'âge ont exprimé leur insatisfaction des partis de la scène politique nationale. Dans ce sens, 47% des jeunes marocains ont exprimé leur méfiance à l'égard des partis politiques, tandis que 26% ont affirmé qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique.

L’étude a toutefois fait part d’une augmentation de la participation des jeunes aux élections législatives de 2021. Sur la base de l'enquête de terrain, 58% des jeunes interrogés ont déclaré s'être inscrits sur les listes électorales, malgré le manque d'intérêt pour les partis politiques.

En outre, l’étude de l’Institut Prometheus a confirmé que la famille reste l'axe décisif dans l'atteinte de la stabilité psychologique de la jeunesse marocaine, la plupart des participants à l'étude (96%) ayant déclaré que la famille leur apporte plus de sécurité que la religion (71 %).