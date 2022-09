Juan Vivas appelle au maintien de l’obligation de visa pour tous les Marocains se rendant à Ceuta

Le président de Ceuta a demandé jeudi que l’obligation de visa soit maintenue pour tous les Marocains qui veulent entrer à la ville espagnole. Lors d’une conférence de presse, Juan Vivas a avancé que cette mesure aurait «réduit de 80% les entrées par la douane et a eu un impact positif» sur Ceuta.

Le responsable a annoncé qu’il avait transmis cette question au ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, lors d’une réunion tenue pour discuter de l’ouverture des douanes commerciales. Juan Vivas a soutenu qu’il a demandé au ministre de «maintenir l’exigence de visa parce qu’il y a suffisamment d’arguments pour soutenir cette position». Avant la pandémie du Covid-19, les Marocains résidant dans la province de Tétouan pouvaient entrer à Ceuta sans visa, en dérogation au traité de Schengen.

Le président de la ville a expliqué que depuis l’ouverture de la frontière en mai de cette année, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un laissez-passer, entre 20 000 à 25 000 auparavant, atteint désormais 3 000 à 3 500 personnes par jour, soit une baisse de 80%. En outre, Vivas a indiqué que le nombre d’accouchement dans l’hôpital de la ville a baissé de 50%, les urgences ont diminué de 30%, l’enseignement obligatoire de 10% et le nombre d’incidents dans le port de 90%. «Cette baisse des entrées de personnes par la frontière est liée à la demande de visa, et j’ai demandé au ministre de poursuivre cette mesure», a-t-il commenté.

Juan Vivas a cependant souligné que l’ouverture des douanes commerciales «apportera stabilité et sécurité aux relations commerciales» entre Ceuta et le Maroc et continuera «à normaliser le fonctionnement» de la frontière. «Il faut être prudent, mais il ne fait aucun doute que si l’ouverture de la douane est réalisée en janvier, elle sera une étape historique depuis plusieurs décennies», a-t-il ajouté.

Le président de Ceuta a également indiqué que José Manuel Albares a confirmé une ouverture pour le mois de janvier.