Festival du court métrage de Marrakech : «Ultimate Ink» de Yazid El Kadiri primé

Le film «Ultimate Ink» du réalisateur Yazid El Kadiri a remporté le Prix Nakhil du meilleur film lors de la deuxième édition du Festival du court métrage de Marrakech (MSSF) qui a pris fin jeudi soir dans la cité ocre. La soirée de clôture, tenue dans l'emblématique Palais El Badii, en présence de figures du cinéma du Maroc et d'ailleurs et de nombreux cinéphiles, a été aussi marquée par la consécration du réalisateur El Houssine Hnin, qui a remporté le Prix Bellarj du meilleur réalisateur pour son film «Charter».

Le jury du festival, présidé par l’actrice Asmaa Khamlichi, a, en outre, décerné le prix de la meilleure interprétation (Prix Bahja) à l’actrice Sana Bahaj de «Charter», et le prix «Coup de cœur» au film «The Stone» de la réalisatrice polonaise Bartosz Kozera.

«Pour sa deuxième édition, le Festival a proposé une sélection riche, festive et variée de court métrages en plein air dans des endroits mythiques de la Cité ocre, notamment le Palais El Badii et le jardin Arsat Moulay Abdessalam, créant des ambiances magiques», s’est félicitée la présidente du Festival, Ramia Beladel, dans une déclaration à la MAP. Elle a indiqué que les lauréats de cette édition vont bénéficier d'un programme d'accompagnement de production, qui sera encadré par la productrice franco-marocaine Lamia Chraibi.

La deuxième édition du MSFF a mis la Palestine à l’honneur avec une sélection importante de court métrages, sous la direction de la productrice May Odeh, en partenariat avec le Palestinian Film Institute et en collaboration avec l’ambassade palestinienne. La sélection marocaine a compté dix films, dont six en compétition avec la participation de réalisateurs et acteurs de renom. Quant à la sélection internationale, elle a compté des films d'Allemagne, Arménie, France, Grèce, Italie (en partenariat avec l’ambassade d’Italie et le Centre culturel italien à Rabat), Israël, la Pologne (en partenariat avec l’ambassade de Pologne et le Munk Studio Polish Filmmakers Association), la Serbie, la Turquie et l’Ukraine.