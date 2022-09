Inscriptions aux CPGE : Un délai supplémentaire accordé aux bacheliers

Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a annoncé le lancement d'une opération exceptionnelle pour l'inscription des élèves aux Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au titre de l'année scolaire 2022-2023, en fonction de l'ordre de mérite et dans la limite des places vacantes. Dans un communiqué, le ministère précise que cette opération vise à offrir une chance supplémentaire aux nouveaux bacheliers (session 2022) ayant soumis leurs dossiers de candidature pour intégrer les classes préparatoires.

Le ministère note que les inscriptions auront lieu le 3 octobre pour la filière «Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur», le 4 octobre pour la branche «Physique, Chimie, Sciences de l'Ingénieur, Technologie et Sciences Industrielles», et le 5 octobre pour les classes préparatoires en Économie et Commerce - options scientifique (ECS) et technologique (ECT). Les candidats devront se présenter en personne ou se faire représenter, entre 09h00 et 11h00, auprès de l'administration du centre des classes préparatoires où ils souhaitent s'inscrire afin de compléter leurs dossiers de candidature (copie du baccalauréat et de la CIN), en fonction du nombre de places vacantes, ajoute la même source.

Pour les candidats inscrits dans d'autres établissements, le ministère souligne qu'ils ne doivent pas retirer l'original de leur baccalauréat avant de s'assurer de leur admission aux CPGE au titre de l'année scolaire 2022-2023.