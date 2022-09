Jazz au Chellah : Un concert d'ouverture inédit avec Arifa, Soukaina Fahsi et Aziz Ouzous

Après un hiatus de deux ans, le jazz a opéré jeudi soir son grand retour dans les vestiges de la nécropole romaine du Chellah, à Rabat, reprenant ainsi sa place de passerelle musicale entre les deux rives du Détroit, avec une 25e édition placée sous le thème «Jazz européen – Musiques marocaines». Lancé en 1996, le Jazz au Chellah est une initiative de l'Union européenne au Maroc, organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya Rabat-Salé-Kénitra. La 25e édition de ce rendez-vous devenu incontournable pour les autochtones et les touristes s’inscrit également dans le cadre de la célébration de Rabat capitale africaine de la culture.

Ainsi, c'est le quartet multinational Arifa qui a ouvert le bal dans le site historique du Chellah avec un panel musical combinant cultures orientale et occidentale, avant d'être rejoint par l’artiste montante Soukaina Fahsi, accompagnée du chanteur et grand spécialiste du Ribab amazigh, Aziz Ouzous. Le duo a facilement conquis la sensibilité musicale d'un public hétéroclite, en interprétant des chansons inspirées de l'art de l’Aita et Gnaoua telles que «Le Poème» ou l'émouvante «Kharboucha». La deuxième partie de soirée a été marquée par la performance du groupe Magic Spirit Quartet, composé d'artistes d'Afrique du Nord et d'Europe, dont le maître de la musique gnaouie Majid Bekkas et le trompettiste suédois Goran Kajfes. Ce mélange musical sophistiqué a suscité acclamation et applaudissements d'un public à l'oreille bien aiguisée.

Après une pause de deux ans, le Chellah Jazz Festival continue d'ériger des passerelles de communication entre l'Europe et le Maroc. Les célébrations de cette nouvelle édition s’étalent sur quatre jours, avec deux concerts chaque soir, accueillant plus de 50 musiciens du Maroc et d'Europe dans des spectacles mêlant de nombreux styles musicaux.

Ce vendredi, les O-Jana/llevage mélangeront les voix féminines italiennes et les instruments polonais modernes à ceux, plus classiques, des Frères Souissi, tandis que le Quintet maroco-belgo-franco-portugais Mäak fera vibrer le public avec les percussions orientales du virtuose Mustapha Antari.