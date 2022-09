Israël : Accord de coopération entre les universités Mohammed VI Polytechnique Bar Ilan

Un accord de coopération scientifique multidisciplinaire sur les questions énergétiques a été signé, jeudi au Centre pour l'énergie et le développement durable à Tel Aviv, entre l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l'Université israélienne de Bar Ilan.

L'accord porte sur la mise en place d'une plateforme de recherche pour la coopération académique avec la participation des deux institutions universitaires, notamment dans les domaines liés aux énergies propres, y compris l'hydrogène, le recyclage, l'énergie solaire et la transmission d'énergie.

S’exprimant à cette occasion, la ministre israélienne de l'Éducation, Yifat Shasha-Biton a déclaré que le Maroc et Israël établissent des relations de coopération fructueuses dans divers domaines politique, culturel, économique et touristique, signalant que cet accord contribuera à renforcer la coopération dans le domaine de la recherche universitaire et scientifique, afin de tirer davantage parti des potentialités dont disposent les deux pays.

Elle a également souligné l'importance de l'accord pour développer des solutions dans le domaine des énergies vertes et faire en sorte que les systèmes universitaires s’intéressent davantage aux questions environnementales qui constituent des enjeux importants pour l'avenir.

De son côté, le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël, Abderrahim Bayoudh, s'est félicité de la signature de cet accord qui s'ajoute aux nombreux autres conclus récemment par les deux pays dans plusieurs domaines tels que l'agriculture et la technologie.

Il a également salué le dynamisme de la coopération universitaire entre les deux pays, rappelant le colloque organisé en novembre dernier sur la loi juive, qui a connu un grand succès et ouvert la voie à plusieurs rencontres sur le sujet qui ont été organisées au Maroc.

Pour sa part, Hicham El Habti, président de l’UM6P, a estimé que cet accord représente une opportunité importante pour les universitaires marocains de travailler avec leurs homologues israéliens afin de développer les relations universitaires entre les deux pays.

Quant à Ari Zaban, président de l'Université Bar-Ilan, il a mis l’accent sur l’importance de l'accord vu qu’il concerne principalement le secteur de l'énergie, faisant observer que le monde consomme chaque année 175 000 téraoctets de pétrole, ce qui signifie qu'il brûle 273 millions de barils chaque jour, soit 190 000 barils par minute.

Il a ajouté que la dioxine de carbone que le monde envoie dans l'atmosphère est estimée à 35 gigatonnes chaque année, soit 66 kilotonnes par minute d'émissions, ou l’équivalent de ce que 4 400 poids-lourds peuvent contenir en carbone qui est émis chaque minute dans l'atmosphère.