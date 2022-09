Nador : La Cour d’appel alourdit les peines de 15 migrants à 3 ans de prison

La Cour d’appel de Nador à condamné, cette semaine, 15 migrants à 3 ans de prison ferme pour «organisation et facilitation de l’entée illégale au territoire national, outrage et violence contre des fonctionnaires publics dans l’exercice de leur mission et désobéissance». En première instance, les 15 migrants avaient été condamnés à 11 mois de prison chacun.

Ils font partie d’un groupe de 33 personnes, arrêtées dans le contexte de la tentative de traversée de la clôture avec Melilla, le 24 juin dernier. Lors de l’opération, des violences ont fait 23 morts et 67 blessés parmi les migrants et 140 blessés parmi les autorités marocaines, selon le bilan officiel.

L’Association marocaine des droits humains à Nador (AMDH-Nador), qui a suivi le procès, a qualifié les condamnations de «très lourdes» et «portant atteinte à l’image de la justice au Maroc».