Armement russe : 27 parlementaires US réclament des sanctions contre l’Algérie

L’initiative du sénateur républicain, Marc Rubio, réclamant des sanctions contre l’Algérie pour ses achats d’armement à la Russie, a fait des émules. Désormais, ils sont 27 parlementaires, issus des deux grands partis politiques aux Etats-Unis, qui exigent, dans une lettre adressée jeudi à Antony Blinken, de prendre des mesures de représailles contre Alger, «pour violation de la loi Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)». Une loi doptée par les sénateurs et les députés et signée ensuite, en août 2017, par l’ancien président Donald Trump. L’Iran, la Corée du Nord et la Russie sont dans la ligne de mire de ce texte.

«Des rapports indiquent que l'Algérie a signé l'année dernière un accord sur les armes avec la Russie d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars. L'accord porte sur la vente d’avions de combat Su-57, des systèmes de défense aérienne et d'autres armes», indiquent les signataires. «Ce récent achat d'armement entre l'Algérie et la Russie serait clairement classé comme une transaction importante. Et pourtant, aucune sanction mis à votre disposition n'a été élaborée par le Département d'Etat», lit-on dans la missive.

Pressions sur l’administration Biden

Et de rappeler au chef de la diplomatie que l’administration Trump avait émis des sanctions, en utilisant le même cadre juridique la CAATSA, contre la Turquie après avoir commandé à la Russie des systèmes de défense aérienne russes S-400. Antony Blinken avait usé, en septembre 2021, de la même loi pour décréter au nom du président Joe Biden des mesures contre le département du développement et de l'équipement de la commission militaire centrale de la Chine.

«Les Etats-Unis doivent envoyer un message clair au monde que le soutien à Vladimir Poutine et les efforts de la guerre barbares de son régime ne seront pas tolérés. Par conséquent, nous vous demandons de commencer à appliquer immédiatement des sanctions importantes contre les membres du gouvernement algérien, impliqués dans l'achat d'armes russes.»

Les parlementaires affirment que tout laxisme de la part de l’administration Biden envers l’Algérie, encouragerait d’autres Etats à alimenter l'industrie militaire russe contre l’Ukraine. «Il est essentiel que le président Biden et son administration se préparent à sanctionner ceux qui tentent de financer le gouvernement russe et sa machine de guerre, par le biais de l'achat de matériel militaire», exigent-ils encore.

Le 14 septembre, le chef des armées algériennes, le général Said Chengriha a reçu l’ambassadrice des Etats-Unis, Mme Elizabeth Moore Aubin. Officiellement, les deux parties se sont rencontrées pour «discuter des questions d’intérêt commun, et examiner l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que des voies et moyens de son renforcement», indiquait alors l’APS.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune doit effectuer, en novembre prochain, une importante visite en Russie, pour conclure un accord de partenariat stratégique entre les deux pays, a révélé le 9 septembre le nouvel ambassadeur russe à Alger, Valerian Shuvaev.