Cinéma : «Myopia» de Sanaa Akroud, un film sur les femmes rurales combattantes

Le cinéma Hollywood de Salé a abrité, mercredi, soir la projection du film «Myopia» de l'artiste et réalisatrice marocaine Sanaa Akroud, sélectionné dans la compétition longs-métrages de la 15e édition du Festival international du film de femmes de Salé.

Le film, une coproduction maroco-canadienne, braque la lumière sur les difficultés auxquelles font face les femmes rurales à travers l'histoire de Fatem qui, à son sixième mois de grossesse, est amenée à quitter son patelin enfoui entre les montagnes. Fatem est investie de la délicate mission d'aller chercher en ville des lunettes de vue pour le cheikh du village atteint de myopie, le seul homme lettré auquel les habitants s'adressent pour qu'il leur lise les courriers envoyés par leurs proches partis travailler en ville.

Le périple de la brave jeune femme -campée par Sanaa Akroud- sera semé d'embûches et de mésaventures riches en enseignements sur le mode de vie urbain et la mentalité des gens de la ville qui diffère sensiblement de la sienne, plutôt simpliste. Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de la projection de son film, la réalisatrice a indiqué que ce dernier aborde des thématiques qui se posent avec acuité dans la société marocaine, telles que la liberté, la dignité et l'importance de l'éducation comme levier d'émancipation de la femme, tant dans le milieu rural qu'urbain.

Sanaa Akroud n'a pas manqué d'exprimer sa joie de prendre part au Festival international du film de femmes de Salé avec lequel elle a développé un lien spécial au fil des éditions, se disant honorée de participer à cette 15e édition dédiée au cinéma africain.

Fatima Boujou, qui figure au casting du film, a indiqué à la MAP que le film fait découvrir au public quelques facettes de la vie des femmes marocaines qu'elles soit rurales ou citadines, se disant heureuse de collaborer avec l'actrice et réalisatrice Sanaa Akroud.