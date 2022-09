A Bruxelles, la CGEM prône le renforcement des relations Maroc-UE

Une délégation conduite par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a été présente à Bruxelles, à l’occasion de la semaine de l’Union européenne pour l’énergie durable (EU Sustainable Energy Week), afin de discuter avec les décideurs de l’UE des opportunités que le Maroc peut offrir en termes d’énergies renouvelables et de commerce.

A cette occasion, Chakib Alj a mis en avant le potentiel d’une coopération Maroc-UE et d’une intégration énergétique plus fortes, en faveur de la durabilité en méditerranée, a indiqué un communiqué de la CGEM. Le chef du patronat est intervenu lors d’un événement sur «la coopération Maroc-UE et le commerce en faveur de la durabilité en méditerranée» avec la vice-présidente du Parlement européen, Mme Pina Picierno, pour promouvoir les liens bilatéraux et régionaux.

Cette visite s’appuie sur les travaux antérieurs de la CGEM avec son homologue européen Business Europe, entamés il y a un an.