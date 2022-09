Deux instituts d'urbanisme et d'architecture ouvrent à Tétouan et Smara

Deux nouveaux Instituts de formation des techniciens spécialisés en architecture et en urbanisme (IFTSAU) ouvriront leurs portes à Tétouan et à Smara au titre de l'année scolaire 2022-2023, a annoncé la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri. Cette décision vient répondre à la demande croissante des étudiants pour intégrer les IFTSAU, relevant du ministère.

Citée dans un communiqué du ministère, Mme El Mansouri a affirmé que son département poursuivra ses efforts pour soutenir et encadrer la formation aux métiers d'architecture et d'urbanisme, dans le but de contribuer à la qualification de la jeunesse marocaine et de satisfaire la demande croissante de professionnels et de cadres techniques spécialisés dans ces métiers. Cette initiative, a-t-elle ajouté, s'inscrit dans le cadre de l’exécution des instructions royales et l'opérationnalisation du Nouveau modèle de développement, qui met l'accent sur la nécessité d’œuvrer pour doter la jeunesse marocaine de compétences de haut niveau et améliorer les perspectives de leur intégration sur le marché du travail.

Le ministère continuera d'étoffer son offre de formation des techniciens spécialisés dans les métiers d'urbanisme et d'architecture, selon le communiqué. Le département avait organisé, le 25 septembre, des concours d'accès aux IFTSAU de Meknès, Oujda, Tétouan et Smara au titre de l'année scolaire 2022-2023, auxquels 3 487 candidats ont été convoqués.

Les IFTSAU proposent une formation de deux ans, sanctionnée par l'obtention d'un diplôme de technicien spécialisé en urbanisme, architecture, génie civil et construction.