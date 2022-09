Maroc : Le CCME et l’Enseignement supérieur se préparent aux Assises de la 13e région

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ainsi que le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) s’engagent dans la continuité du processus de co-construction du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème du secteur (PACTE ESRI-2030), en lançant des séances d’écoutes et de consultations avec les compétences marocaines de l’étranger, dans le cadre des préparatifs des Assises de la 13e région.

Il s’agit de séances consultatives, sous forme de webinaires couvrant les différentes régions du monde. Selon un communiqué du CCME parvenu à Yabiladi, la première séance prévue vendredi 30 septembre sera consacrée à la région Europe. La deuxième, le 3 octobre, sera axée sur l’Amérique du Nord, tandis que la troisième, mercredi 5 octobre, regroupera l’Asie et l’Océanie, l’Afrique et le Moyen-Orient.

«Ces webinaires seront animés par un panel d’experts de haut niveau et aborderont des thématiques en rapport avec le regard porté par la communauté marocaine à l’étranger au rendement et à l’efficience de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, au même titre que les contraintes qui limitent leur apport à cet écosystème et les leviers qu’ils jugent nécessaires de déployer pour y faire face», a indiqué le communiqué.

A l’issue des webinaires, une Assise de la diaspora, en mode hybride, sera prévue fin octobre prochain. L’ordre du jour portera sur «la restitution des principales conclusions et recommandations des webinaires qui viendraient enrichir le rapport de synthèse général des douze assises régionales». Ce document «constituera le référentiel de base du PACTE ESRI 2030 dont l’architecture et le contenu seront discutés lors des Assises nationales», a ajouté la même source.

Dans l’idée de favoriser la large participation des compétences marocaines à l’étranger, tout en s’informant davantage sur leurs attentes et leurs projections, un questionnaire en ligne a été mis à la disposition, à travers le lien https://pactesri.enssup.gov.ma/diaspora.