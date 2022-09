Sécurité : Hammouchi reçoit le chef de la police en Mauritanie

Le directeur général de la Sûreté nationale mauritanien, Mesgharou Ould Sidi Leghweizi, effectue une visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation sécuritaire. Ce mardi, il a a été reçu par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «les différents aspects et niveaux de la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire, et d’examiner les mécanismes susceptibles de rehausser et de diversifier cette coopération, à même de conjuguer et coordonner les efforts pour relever les défis sécuritaires dans un environnement régional commun», indique la DGSN dans un communiqué.

Hammouchi et Leghweizi ont souligné l’importance de renforcer la coopération en matière de formation policière, d’échange d’expériences, d’expertises et des bonnes pratiques dans le domaine sécuritaire, outre l’échange d’informations permettant de lutter contre les différentes menaces et les risques qui guettent la sécurité des deux pays et la sûreté de leurs citoyens.

Cette rencontre a été aussi l’occasion pour les directeurs centraux de la DGSN et de la DGST de se réunir avec leurs homologues mauritaniens, en vue d'examiner la coopération opérationnelle et l’assistance technique dans les différents domaines et spécialités sécuritaires d’intérêt commun.

Pour rappel, Abdellatif Hammouchi avait reçu en janvier 2020, le général Mohamed Ould Meguet, alors directeur général de la police en Mauritanie. Une visite qui a balisé la voie de la coopération entre les deux services.