Maroc-UE : Entretien téléphonique entre Ursula von der Leyen et Aziz Akhannouch

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu mardi un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. «Nous voulons renforcer le partenariat unique et fiable UE-Maroc à tous les niveaux : Accroissement du commerce et de la coopération sur le numérique et l'énergie, par exemple», a déclaré l’Allemande.

L’échange a porté aussi sur la «stratégie d'investissement Global Gateway», a indiqué Mme. Von der Leyen. La Commission européenne et le haut représentant de l’UE ont défini la «Global Gateway», comme une nouvelle feuille de route visant à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

L’UE renforce ainsi son offre vis-à-vis de ses partenaires en investissant massivement dans le développement des infrastructures. Entre 2021 et 2027, l’UE mobilisera jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements dans : le numérique; le climat et l’énergie; les transports; la santé et l'éducation et la recherche, lit-on dans un document de la CE.

La présidente de la Commission européenne avait réaffirmé en février à Rabat, la volonté de l’UE à continuer à approfondir le partenariat «stratégique, étroit et solide avec le Maroc». Pour mémoire, le Maroc et l'UE avaient lancé le 27 juin 2019 à Bruxelles le «Partenariat euro-marocain de prospérité partagée». Un cadre statutaire qui régit les relations bilatérales entre les deux parties.

Lors de sa visite au Maroc, Ursula von der Leyen, avait annoncé un investissement de 1,6 milliard d'euros en subventions au profit du Maroc entre 2021 et 2027.