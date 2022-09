Sécheresse : Le Maroc suspend la subvention des cultures de pastèque et d’avocats

Face à un déficit hydrique permanent, le gouvernement marocain a décidé de suspendre les opérations de subventions des cultures, qui nécessitent une irrigation importante.

Dans la ligne de mire de l’exécutif, que préside Aziz Akhannouch, les arbres avocatiers, les nouvelles plantations d’agrumes et la pastèque. La décision porte les signatures du ministre de l’Agriculture, la Pêche maritime, le Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. Le suivi de l’application de l’arrêt conjoint a été confié aux services relevant des ministères des Finances et l’Agriculture.

Pour rappel, un collectif marocain appelé «Maroc environnement 2050» avait plaidé, en août dernier, pour l’arrêt immédiat de la culture des pastèques et des avocats. Des députés avaient également alerté de l'impcat de ces cultures sur les réserves en eaux des nappes phréatiques.