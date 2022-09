«Le bleu du caftan» de Maryam Touzani représente le Maroc dans la présélection des Oscars

Le long-métrage «Le bleu du caftan» de Maryam Touzani a été choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2023, a indiqué le Centre cinématographique marocain (CCM) dans un communiqué. Le film a été choisi parmi deux éligibles à la présélection de la prestigieuse compétition cinématographique internationale, qui s'ouvrira le 12 mars 2023 et ce, conformément aux critères établis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, précise la même source.

«Le bleu du caftan» a été choisi par une commission de sélection présidée par Samira Himeur, cheffe de la division de l'exploitation et de la distribution au CCM et composée du président de la Chambre nationale des producteurs de films, Mohammed Abderrahman Tazi, le président de la Chambre marocaine des producteurs de films, Jamal Souissi et le président de la Chambre marocaine des salles de cinéma Al Hosain Boudih, fait savoir le communiqué.

La commission de sélection compte aussi parmi ses membres le président de la Chambre marocaine des distributeurs de films Najib Benkirane, le président de l’Union des réalisateurs auteurs marocains Abdelilah El Jaouhary et le vice-président de l’Association des critiques de cinéma au Maroc Khalil Damoun, ajoute-t-on. Le long métrage marocain de Maryam Touzani a précédemment été sélectionné au 75e Festival de Cannes tenu en mai 2022, section Un certain regard.