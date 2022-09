Maroc : Réunion de coordination entre le PPS et le PSU

Le PPS et le PSU ont tenu, ce mardi 27 septembre, une réunion de concertation. Les deux formations de gauche ont convenu «de participer ensemble à l'exploration des moyens à même de renforcer la démocratie populaire». Un objectif dont la réalisation nécessite «la contribution de toutes les forces actives dans les différents fronts politiques, économiques, sociaux, des droits humains, environnementaux et culturels».

«Les deux parties ont souligné l'importance d'une concertation et d'une coopération continues, fondées sur ce qu'ils partagent en principes et aspirations communs en matière de protection de la souveraineté nationale, de construction démocratique, de liberté, de progrès économique, de justice sociale et régionale», indiquent-ils dans un communiqué publié au terme de la réunion tenue au niveau de leurs bureaux politiques. Le PPS et le PSU ont appelé aussi à la «libération des prisonniers politiques» au Maroc.

A la Chambre des représentants, les camarades de Nabil Benabdellah comptent 22 députés. La formation du Livre a par conséquent un groupe de députés. En revanche, le PSU n’a qu’un seul siège, détenu par sa secrétaire générale, Nabila Mounib.