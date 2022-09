Maroc : Prévisions de baisse des exportations et des importations en 2023

En 2023, les exportations du Maroc reculeraient de 1,1%, en plus d’un baisse relative des cours du phosphate et dérivés. Réuni ce mardi lors de sa troisième réunion trimestrielle de l’année 2022, le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) indique que les importations, elles, diminueraient de 4,6% en 2023. Dans un communiqué à l’issue de cette réunion, la banque centrale explique ces prévisions principalement par les replis prévus des cours des produits pétroliers et des approvisionnements en blé.

Par ailleurs, la BAM a prévu une progression de 34,5 des importations d’ici la fin de l’année 2022. Elle observe également l’alourdissement de la facture énergétique à 135,1 MMDH et l’accroissement des achats des demi-produits à 167 MMDH.

La BAM a indiqué avoir analysé «les développements de la conjoncture internationale», encore marquée par les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Bank Al-Maghrib note «la persistance du renchérissement des produits énergétiques et alimentaires, ainsi que des perturbations des chaînes d’approvisionnement». Sur le plan national, elle souligne par ailleurs que l’économie continue d’être impactée par cet environnement défavorable, en plus des répercussions de la sécheresse.

Grâce à la réouverture des frontières et du recul de la pandémie de la Covid-19 à travers le monde, Bank Al-Maghrib prévoit cependant que les recettes de voyages connaîtraient «une nette amélioration» à 79,8 MMDH pour l’année 2022. Elles devraient se stabiliseraient à ce niveau en 2023.