Portugal : Le ministre Younes Sekkouri rencontre les compétences marocaines à Lisbone

Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri / DR.

Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a tenu, lundi soir à Lisbonne, une rencontre d'échange avec des compétences marocaines résidant au Portugal. Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othman Bahnini, le ministre a salué le parcours de ces jeunes compétences marocaines qui sont parvenues à surmonter les défis, à exceller dans leurs domaines de travail et à s'intégrer dans le respect des valeurs du pays d'accueil.

Younes Sekkouri a également souligné que ces compétences constituent à la fois une source de fierté pour le Maroc et un exemple à suivre pour les jeunes générations, précisant que le royaume aspire à tirer profit de l'expérience de ces compétences, dont des jeunes entrepreneurs, des artistes, des professeurs d'université et des acteurs de différents domaines. Le ministre, en visite de travail de deux jours au Portugal, a en outre mis l'accent sur l’impératif de créer des réseaux à même de fédérer toutes les compétences marocaines à travers le monde pour faciliter le partage des expériences.

Il a aussi relevé que cette rencontre a permis de mettre en lumière les différentes filières offertes dans les domaines des technologies, de l'ingénierie et du sport. Il s'est félicité, de même, du respect et de l'estime dont jouit la communauté marocaine dans ce pays. Le ministre a fait observer, par ailleurs, que sa visite au Portugal s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord relatif à l'emploi et au séjour des travailleurs marocains, signé entre les deux pays.

Il a indiqué, d'autre part, que le programme de sa visite comprend des rencontres avec des responsables portugais, notamment le ministre chargé de l’emploi, le secrétaire d’État en charge du même secteur, le ministre de l’intérieur, le président des entreprises portugaises, ainsi que les chefs de fédérations professionnelles relevant du domaine de l'emploi.