Maroc : Bank-Al Maghrib augmente son taux directeur à 2%

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé relever le taux directeur à 2%, dans le but de «prévenir tout désancrage des anticipations d’inflation et assurer les conditions d’un retour rapide à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix». Réuni ce mardi 27 septembre, le Conseil de la banque centrale a ainsi relevé le taux directeur de 50 points de base, tout en indiquant continuer à «suivre de près la conjoncture économique, aux niveaux national et international, et en particulier l’évolution des pressions inflationnistes».

Dans un communiqué publié à l’issue de cette troisième réunion trimestrielle, la BAM a indiqué avoir analysé «les développements de la conjoncture internationale», encore marquée par les effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Bank Al-Maghrib note «la persistance du renchérissement des produits énergétiques et alimentaires, ainsi que des perturbations des chaînes d’approvisionnement». Sur le plan national, elle souligne par ailleurs que l’économie continue d’être impactée par cet environnement défavorable, en plus des répercussions de la sécheresse. Elle note aussi une décélération de la croissance et une accélération de l’inflation.

Dans ce contexte, la BAM a revu ses prévisions de juin et a souligné que le niveau d’inflation serait nettement plus élevé en 2022, avec un ralentissement moins marqué en 2023. Les huit premiers mois de l’année montrent en effet que l’inflation a poursuivi son accélération, pour arriver à 8% en août. Les facteurs expliquant cette hausse sont principalement liés aux produits alimentaires et aux carburants.

Sur les 116 sections de biens et services du panier de référence de l’indice des prix à la consommation, la BAM explique en effet que 60,3% ont augmenté de plus de 2% en août, contre 42,2% en janvier. Une accélération de l’inflation à 6,3% est ainsi prévue sur l’année, contre 1,4% en 2021 et 2,4% en 2023, selon la BAM.