Maroc : Plusieurs blessés dans un accident d'autocar à Béni Mellal-Khénifra

Plusieurs personnes ont été blessées à divers degrés dans un accident de la route survenu, mardi matin, à trois kilomètres de la commune de Zaouiat Cheikh en direction de la ville de Khénifra, suite au renversement d'un autocar de transport de voyageurs, avec à bord 30 passagers, ont indiqué les autorités locales de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Aussitôt alertés, les autorités locales ainsi que les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux de l'accident, survenu au niveau d’un virage près d'Oued Oubachi, et ce, pour acheminer les blessés vers le Centre hospitalier régional de Béni Mellal et leur apporter les soins nécessaires. Plusieurs ont pu quitter l'hôpital.