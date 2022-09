Droit à l’accès à l’information : Une ONG marocaine exige la reddition des comptes

Le Centre for media freedom a appelé, ce mardi, à une reddition des comptes concernant la gestion de la mise en œuvre des textes relatifs à l’accès à l’information au Maroc. A l’occasion de la Journée mondiale du droit d’accès à l’information, célébrée chaque 27 septembre, l’ONG rappelle qu’«une loi sur le droit d’accès à l’information a été promulgué en 2018 (loi 31/13)» et entrée en vigueur en 2020. Mais depuis, ce droit «a été relégué à l’obscurité par un des principaux acteurs de la mise en œuvre de la loi», à savoir la Commission du droit d’accès à l’information.

«La Commission a une grande responsabilité dans la protection de ce droit et dans le suivi de la mise en œuvre de la loi», rappelle le Centre for media freedom, dans un communiqué parvenu à Yabiladi. L’association, qui dit constater l’absence d’informations sur plusieurs missions. Il s’agit notamment de l’apport de la commission en «conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés sur les mécanismes d’application» des dispositions de la loi susmentionnée, ainsi que sur «la publication proactive des informations détenues par lesdits institutions ou organismes».

Elle pointe notamment une opacité sur «le nombre de plaintes déposées par les demandeurs d’informations» et préconise de procéder «aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations à cet égard», avec un affichage sur le site de la Commission. «La résolution des plaintes est la fonction la plus importante de la Commission ; elle ne doit être gardée dans le plus grand secret», plaide l’ONG.

Celle-ci souligne qu’il n’y a eu «aucune campaigne de sensibilisation à l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès par toutes les voies et les moyens disponibles, notamment à travers l’organisation de cycles de formation au profit des cadres des institutions ou organismes concernés». Pour l’ONG, la Commission n’a formulé «aucune proposition au gouvernement en vue d’adapter les textes législatifs et réglementaires en vigueur au principe du droit d’accès à l’information».

«Il est étonnant de constater que la Commission ne possède pas de système de vielle juridique afin d’identifier les textes et les propositions de lois qui risquent de constituer un obstacle à la mise en œuvre de la loi», souligne le centre. En d’ajouter que «depuis son installation, la Commission n’a pas publié son rapport annuel, qui selon la loi, doit comporter en particulier une évaluation du processus de la mise en œuvre dudit principe. Ce rapport est rendu public par tous les moyens disponibles».

«L’absence d’un rapport annuel peut être considéré comme une violation du droit d’accès à l’information commise par la commission», indique la même source. Aussi, «la Commission était membre du groupe d’implémentation de la stratégie du gouvernement ouvert du Maroc, mais pour des raisons incompréhensibles elle s’est retirée», note le communiqué.