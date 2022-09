Backyard Ultra trail : Le record de distance du Maroc à nouveau battu

Pour commencer, pouvez-vous rappeler le concept atypique du Backyard Ultra ?

La Backyard Ultra est une course en boucle de 6,7 km à parcourir en moins d'une heure. Un départ a lieu toutes les heures. Pour y prendre part et poursuivre l'épreuve, il faut avoir terminé le parcours précédent dans le temps imparti. La course s’arrête quand il reste un seul coureur. Il est déclaré vainqueur en faisant un dernier tour tout seul.

C’était la deuxième édition cette année. Le record marocain de distance parcouru en ultra-trail a été de nouveau battu avec 194,5 kilomètres. Le plateau de coureurs était plus relevé ?

Cette année a connu la participation de nouveaux coureurs avec un bon potentiel d’endurance. Une bonne réalisation dans une Backyard Ultra ne repose pas seulement sur le dernier coureur mais aussi sur tout ceux qui l’accompagnent jusqu’à sa boucle n-1.

Cette année, des participants sont même venus de l’étranger…

Comme nous faisons partie du calendrier mondial des Ultra-Marathon, ça commence en effet a attiré les étrangers. Le Maroc est une belle destination avec une géolocalisation stratégique ce qui favorise le développement du tourisme sportif.

Le 15 octobre prochain, 15 coureurs représenterons le Maroc au Championnat mondial du Backyard Ultra. Qu’attendez-vous de cette première participation d’une équipe marocaine ?

Beaucoup d'espoir. L’équipe Marocaine doit faire son maximum pour honorer la participation du Maroc et promouvoir cette discipline. Chaque boucle de 6,7km va compter !

Dans ce championnat mondial, seuls le Maroc et l’Afrique du sud seront représentés. Comment expliquer le peu d’enthousiasme pour l’ultra-trail en Afrique, qui reste le continent le plus prolixe en coureur de fond ?

Même si la plus vieille course d’Ultra-marathon a vu le jour en Afrique du Sud en 1921. Le nombre des épreuves de ce format reste faible en Afrique. La majorité des courses sont organisées par des étrangers avec des prix inaccessibles par les locaux curieux d’expérimenter ce genre de challenge. Les organisations locales souffrent très souvent du manque de sponsors et le nombre limités des participants... ainsi que la faible médiatisation.

Le gagnant et record man de la distance en ultra-trail au Maroc, Abderrahmane Aït Haddou, devrait avoir son ticket pour la finale dans le Tennessee aux Etats-Unis. Quelles sont ses chances face aux Européens et Nord-américains qui détiennent tous les records de distance ?

Ce n’est pas encore dans la poche. Il doit gagner lors des championnats des équipes le 15 Octobre pour gagner son Golden Ticket aux championnats du monde individuel des Backyard Ultra. Celui qui représentera le Maroc aura la chance de courir avec des athlètes de grands calibres qui pousseront ses limites encore plus loin…