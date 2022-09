Registre national de l'artisanat : 660 000 artisans identifiés, dont 440 000 pré-immatriculés à la CNSS

Un total de 660 000 artisans a pu être identifié, dont plus de 440 000 sont pré-immatriculés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a annoncé, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. Toutefois, ce chantier se heurte à plusieurs défis, dont celui du faible taux de bancarisation des artisans, ce qui freine le processus de paiement des cotisations afférentes à l'Assurance maladie obligatoire (AMO) et la réception des remboursements des frais médicaux, a-t-elle ajouté, lors d'une allocution à l'occasion de la signature d'une convention de partenariat avec le Crédit agricole du Maroc (CAM), la Fédération des chambres de l’artisanat et la Maison de l’artisan, portant sur l’inclusion financière des artisans.

Le secteur de l'artisanat emploie aujourd'hui environ 2,4 millions de personnes et contribue à hauteur de 7% au PIB national, ce qui lui confère un rôle socio-économique important, notamment dans les zones rurales et périurbaines, a-t-elle relevé. Revenant sur la convention signée, elle a noté que ce partenariat est très important au ministère, car il permet d'intégrer les artisans dans le circuit financier grâce à des offres bancaires adaptées, tout en proposant une gestion spécifique des prélèvements et remboursements de l'AMO.

Cette collaboration n'est que la première étape vers un partenariat que nous voulons plus global et qui s’intégrera dans les actions déployées par le ministère et les entités sous tutelle pour améliorer la compétitivité des opérateurs de l'artisanat et faciliter leur accès aux marchés internationaux, a souligné la ministre.

Cette convention vise à faire bénéficier tous les artisans inscrits au Registre national de l’artisanat d'une offre de services adaptée mise en place par le CAM et son établissement de paiement Al Filahi Cash (AFC), à travers les canaux physiques et digitaux de la banque présents dans tout le Maroc.